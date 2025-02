Tuffa smällen – Njie kan bli borta i tre månader

Alieu Badara Eybi Njie har på kort tid slagit igenom i Torino.

Under helgen råkade han dock ut för en tuff smäll i matchen mot Atalanta.

Nu riskerar 19-åringen att bli borta i tre månader, skriver TuttoMercato.

Alieu Njie lämnade Borlänge och Forssa BK för Serie A-klubben Torino redan 2021. Sedan dess har den nu 19-årige anfallaren klättrat inom klubbens akademi och slagit sig in i A-laget. Under den pågående säsongen har yttermittfältaren hoppat in i 16 Serie A-matcher och gjort ett mål.



Under Torinos match mot Atalanta i helgen var olyckan framme för 19-åringen då han, efter en duell med Juan Cuadrado, landade snett på högerfoten.



Prognosen för Njies skada sägs vara tre månaders frånvaro och Tuttosport rapporterar att svensken fotled är sönder. Vidare uppger de att en ny undersökning väntar under dagen, samtidigt som en fraktur befaras.



FotbollDirekt försöker nå Alieu Eybi Badara Njie för en kommentar.