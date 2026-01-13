TV-guide: Så ser du Newcastle – Manchester City i kväll
Det är dags för semifinaler i Carabao Cup.
I kväll, tisdag, tar Newcastle United emot Manchester City.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
Tisdagskvällen bjuder på den första av två semifinaler i den engelska ligacupen eller Carabao Cup (EFL Cup) när Newcastle United tar emot Manchester City hemma på St James’ Park i norra England.
En seger i kvällens match skulle ge en god möjlighet att ta sig till finalen i slutet av mars 2026. Returen i semifinalen spelas den 4 februari i Manchester.
Newcastle – Manchester City: När och var?
- Arena: St James’ Park, Newcastle
- Datum: 13 januari 2026
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: Viaplay
Stormatchen spelas på Newcastles hemmaarena St James’ Park i Newcastle upon Tyne i norra England den 13 januari 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.
Var kan jag streama Newcastle – Manchester City?
I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, och även matcherna i Carabao Cup. För att se semifinalen mellan Newcastle United och Manchester City räcker det med paketet Viaplay Medium, men om du vill ha tillgång till Premier League behöver du Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.
På linjär TV sänds matchen på kanalen V Sport Premium för betalande abonnenter.
Sändningen startar klockan 20:55 och matchen kommenteras av Henrik Strömblad.
- Plattform: Viaplay
- Sändningstid: 20:55 (svensk tid)
Newcastle – Manchester City: Vad kan man förvänta sig?
Newcastle United går in i semifinalen med fyra raka segrar i ryggen och kommer senast från ett straffavgörande mot Bournemouth i FA-cupen. Storlaget tog sig till semifinalen mot Manchester City genom att slå ut Fulham i kvartsfinalen i mitten av december. I Premier League ligger Newcastle på sjätteplats efter 21 spelade omgångar med en poäng upp till Brentford på femteplats.
Manchester City kommer senast från en osannolik 10–1-seger mot Exeter City i FA-cupen och har inte förlorat på 12 raka matcher i alla turneringar. I ligan har det däremot blivit tre raka kryss för City, som ligger på en andraplats i tabellen med sex poäng upp till Arsenal i serieledning. Manchester City slog ut Brentford i Carabao Cup-kvartsfinalen i mitten av december.
Senast lagen ställdes mot varandra var i Premier League den 22 november 2025. Då vann Newcastle med 2–1 efter dubbla mål av Harvey Barnes.
Inbördes möten
- 22 november 2025: Newcastle United – Manchester City, 2–1
- 15 februari 2025: Manchester City – Newcastle United, 4–0
- 28 september 2024: Newcastle United – Manchester City, 1–1
- 16 mars 2024: Manchester City – Newcastle United, 2–0 (FA-cupen)
- 13 januari 2024: Newcastle United – Manchester City, 2–3
Newcastle: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Newcastle United och tränaren Eddie Howe får klara sig utan Dan Burn, Fabian Schär, Emil Krafth, William Osula och Jamaal Lascelles som alla är skadade. Tino Livramento är osäker till spel tillsammans med det svenska sommarförvärvet Anthony Elanga, som har missat Newcastles fem senaste matcher.
William Osula
Vristskada
Slutet av januari
Emil Krafth
Knäskada
Slutet av januari
Dan Burn
Revbensskada
Slutet av januari
Jamaal Lascelles
Muskelskada
Slutet av januari
Anthony Elanga
Slag
Tveksam
Fabian Schär
Vristskada
Mitten av april
Valentino Livramento
Knäsena
Slutet av januari
- Newcastle förväntad startelva: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Joelinton, Guimarães, Tonali – Gordon, Woltemade, Barnes.
Manchester City: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Manchester City-tränaren Pep Guardiola dras med stora skadeproblem i de defensiva leden, med Rúben Dias, Josko Gvardiol och John Stones i skadestugan. Även Savinho och Oscar Bobb väntas missa semifinalen mot Newcastle med skador, medan Omar Marmoush spelar afrikanska mästerskapen med Egypten.
Mateo Kovacic
Vristskada
Början av februari
John Stones
Muskelskada
Slutet av januari
Oscar Bobb
Knäsena
Början av februari
Savinho
Slag
Slutet av februari
Ruben Dias
Knäsena
Slutet av februari
Josko Gvardiol
Vristskada
Början av maj
Omar Marmoush
Landslag
After 5 matches
- Manchester City förväntad startelva: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly – Rodri – Silva, Cherki, Foden, Doku – Haaland.
