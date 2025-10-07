Tvingades bryta mot Brann: ”Ingenting som högg till”

Alice Carlsson tvingades bryta kvällens Europamöte med Brann.

Efter matchen är dock mittbacken trots allt positiv.

– Som fotbollsspelare är man alltid positiv, säger hon till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby krossade SK Brann i det första kvalmötet i Europa Cup denna tisdagskväll.

Segersiffrorna skrevs till slut till 4–1, efter att Ellen Wangerheim stått för ett hattrick i den andra halvleken.

Samtidigt var det inte bara positivt i Hammarby denna tisdagskväll. I slutet av den första halvleken tvingades nämligen lagkaptenen Alice Carlsson att kliva av.

Mittbacken såg frustrerad ut på bänken direkt efter bytet, men efter matchen var hon inte speciellt nedslagen.

– Det var ingenting som högg till, det kom väl lite smygande vilket kan vara positivt. Jag får ta dagen i morgon. Som fotbollsspelare är man alltid positiv. Jag kommer ha en bra känsla till någon säger nej, säger hon till Fotbollskanalen.

Härnäst för Hammarby väntar damallsvensk seriefinal mot Häcken på Hisingen, den matchen går av stapeln på lördag.