Uppgifter: Bardghji öppen för utlåning

Roony Bardghji har haft svårt att få speltid i Barcelona under säsongen.

Nu har svensken själv öppnat för att bli utlånad.

Det uppger spanska Rac1.

Roony Bardghji har inte spelat en La Liga-match för Barcelona på över en månad. Samtidigt har fler klubbar uppgets visa intresse för svensken.

Nu rapporterar spanska Rac1 att Bardghji själv är villig att lånas ut för att få speltid. Svensken har tidigare varit tydlig med att han vill stanna i Barcelona.

Enligt uppgifterna har Bardghjis rådgivare övertygat honom om att en utlåning är rätt väg att gå för att få speltid. 20-åringen har även ett VM-slutspel med Sverige i sommar att ta hänsyn till.

Under våren har klubbar som Real Betis, Juventus, Stuttgart och Porto kopplats ihop med 20-åringen.

Roony Bardghji har medverkat i 23 tävlingsmatcher för Barcelona sedan han värvades från FC Köpenhamn i somras.