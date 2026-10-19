Uppgifter: City kan tvingas ur Premier League – i minst två säsonger

Manchester City har fällts för över 100 brott mot Premier Leagues regler.

Enligt uppgifter väntar nu ett så stort poängavdrag att klubben åker ur ligan.

Avdraget skulle dessutom kunna hålla kvar City i Championship i flera år.

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Domen mot Manchester City har redan kommit, men det är fortfarande oklart vilket straff klubben får. City har överklagat beslutet, och något straff har ännu inte meddelats.

Enligt Daily Mail är det mest sannolika utfallet, om domen står sig, ett mycket stort poängavdrag. Det skulle inte bara skicka ner City till Championship. Avdraget uppges också vara så stort att klubben skulle bli kvar där i minst två säsonger.

Foto: Bildbyrån

Bakgrund

Premier League anmälde City i februari 2023 för mer än 100 misstänkta brott mot ligans ekonomiska regler. Anklagelserna gällde perioden 2009 till 2018 och handlade bland annat om att klubben ska ha lämnat felaktiga uppgifter om sina intäkter, bland annat sponsorintäkter, och om ersättningar till spelare och tränare. City anklagades också för att inte ha samarbetat med ligans utredning.

Fallet prövades av en oberoende kommission, och City har hela tiden nekat till anklagelserna.

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