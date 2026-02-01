Vinberg målskytt – när Spurs vända och vann derbyt

Londonderby i Women’s Super League denna söndag.

West Ham United mot Tottenham Hotspur.

Då blev Matilda Vinberg en av matchvinnarna för bortalaget.

Foto: Alamy

West Ham United tog emot Tottenham Hotspur i Women’s Super League denna söndag och det var hemmalaget som började bäst.

Redan i den 10:e minuten tog man ledningen genom Shekeria Martinez, en ledning som stod sig till paus.

Tidigt i den andra halvleken utjämnade dock Tottenham, detta då Matilda Vinberg satte dit 1–1. Målet var svenskans första för säsongen.

Med lite mer än en kvart kvar fullbordade sedan Spurs sin vändning då Oliva Holdt satte dit 2–1 för bortalaget.

Den förre Rosengård-spelarens mål blev även matchens sista.