Walta fick göra debut när Swansea krossade Wednesday

Leo Walta har gjort sina första minuter i Championship.

Hans Swansea vann stort mot Sheffield Wednesday när den finländske mittfältaren fick debutera.

Foto: Bildbyrån

Efter flytten från IK Sirius till Swansea var det på söndagen dags för Leo Walta att dra på sig sin nya tröja för första gången. Championship-laget tog emot tabelljumbon Sheffield Wednesday vann med en klar 4–0-seger.

Walta började matchen på bänken men byttes in i den 72:a minuten, då han ersatte Gonçalo Franco. Därmed är debuten i England avklarad för 22-åringen.

Övergången till Swansea är ett lån med obligatorisk köpoption och uppges enligt transferjournalisten Fabrizio Romano vara värd omkring 3,5 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 37 miljoner kronor. Det är en av Sirius största affärer någonsin.