Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Willem II lanserar ”Virgil van Dijk Tribune” – ”Otroligt stolt”

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Liverpool-mittbacken Virgil van Dijk har fått en läktare uppkallad efter sig.
Detta hos sin moderklubb, Willem II.
– Willem II har spelat en viktig roll i mitt liv och min utveckling, säger van Dijk till klubben.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Virgil van Dijk, 34, fostrades i nederländska Willem II men lämnade klubben för spel i Groningen år 2010.

Nu, 15 år senare, har mittbacken fått en läktare uppkallad efter sig – på Sportpark Prinsenhoeve.

Det ser den mångårige Liverpool-spelaren som en stor ära.

– Det gör mig otroligt stolt att ungdomsakademin namngett den efter mig. Willem II har spelat en viktig roll i mitt liv och min utveckling som ung spelare, säger van Dijk till Willem II och fortsätter:

– Det här erkännandet betyder mycket för mig och min familj. Det är en väldigt speciell hyllning och jag uppskattar värmen och kopplingen som jag fortfarande känner med klubben.

