Willem II lanserar ”Virgil van Dijk Tribune” – ”Otroligt stolt”
Liverpool-mittbacken Virgil van Dijk har fått en läktare uppkallad efter sig.
Detta hos sin moderklubb, Willem II.
– Willem II har spelat en viktig roll i mitt liv och min utveckling, säger van Dijk till klubben.
Virgil van Dijk, 34, fostrades i nederländska Willem II men lämnade klubben för spel i Groningen år 2010.
Nu, 15 år senare, har mittbacken fått en läktare uppkallad efter sig – på Sportpark Prinsenhoeve.
Det ser den mångårige Liverpool-spelaren som en stor ära.
– Det gör mig otroligt stolt att ungdomsakademin namngett den efter mig. Willem II har spelat en viktig roll i mitt liv och min utveckling som ung spelare, säger van Dijk till Willem II och fortsätter:
– Det här erkännandet betyder mycket för mig och min familj. Det är en väldigt speciell hyllning och jag uppskattar värmen och kopplingen som jag fortfarande känner med klubben.
🌟 Virgil van Dijk vereeuwigd bij Willem II: jeugdtribune draagt zijn naam.
— Willem II (@WillemII) September 8, 2025
