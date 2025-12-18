UPPSALA. Han blev klubbens meste målskytt i allsvenskan – nu kan mittfältsstjärnan Leo Walta lämna Sirius.

I en lång intervju med FotbollDirekt berättar 22-åringen bland annat om:

✔️ Sirius brutna löfte: ”Jag ville verkligen lämna”.

✔️ Bekräftar samtal med utländsk klubb: ”De är intresserade”.

✔️ Målrekordet i allsvenskan: ”Jocke kommer slå det nästa år, eller…”

✔️ Debutmålskytt för Finland: ”Det finns mer att vänta”.

Det räckte med två säsonger i IK Sirius innan den 22-åriga finska mittfältaren Leo Walta blev historisk. Med sina dubbla fullträffar mot Elfsborg i slutet av säsongen 2025 klättrade succéspelaren förbi Philip Haglund i antal gjorda allsvenska mål för klubben och Walta är numera Sirius främste allsvenska målskytt genom tiderna.

Nu ser 22-åringen ut att ha gjort sin sista match för Uppsalaklubben. Enligt tidigare uppgifter har den walesiska Championship-klubben Swansea visat intresse för Walta – något som han bekräftar för FotbollDirekt i en lång intervju.

Foto: FotbollDirekt / Mattias Eckerman

Leo Walta berättar dessutom om den okända skadan han led av under halvåret i Mjällby, det finska landslagets gyllene generation, nära relationen med systern Ilona Walta (som nyligen lämnade Vittsjö för Molde) och varför han är besviken på Sirius.