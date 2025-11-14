Uppgifter: Swansea jagar Leo Walta

Leo Walta har gjort succé i Sirius.

Nu vill Championship-klubben Swansea värva finländaren.

Det rapporterar Aftonbladet.

IK Sirius-mittfältaren Leo Walta slutade på en tredjeplats i den allsvenska skytteligan med sina 16 fullträffar.

Efter sin starka säsong har internationella klubbar fått upp ögonen för finländaren. Enligt Aftonbladet har Swansea, som huserar i Championship, tagit kontakt gällande en värvning av Walta.

Sirius själva ska vara medvetna kring intresset för sin stjärna.

Det har tidigare rapporterats i flera medier att Hammarbys tränare Kim Hellberg även är eftertraktad av Swansea.