Uppgifter: Swansea jagar Leo Walta
Leo Walta har gjort succé i Sirius.
Nu vill Championship-klubben Swansea värva finländaren.
Det rapporterar Aftonbladet.
IK Sirius-mittfältaren Leo Walta slutade på en tredjeplats i den allsvenska skytteligan med sina 16 fullträffar.
Efter sin starka säsong har internationella klubbar fått upp ögonen för finländaren. Enligt Aftonbladet har Swansea, som huserar i Championship, tagit kontakt gällande en värvning av Walta.
Sirius själva ska vara medvetna kring intresset för sin stjärna.
Det har tidigare rapporterats i flera medier att Hammarbys tränare Kim Hellberg även är eftertraktad av Swansea.
