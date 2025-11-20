FD Möter Martin Sjögren: ”Hammarby är en extremt speciell klubb”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
KANALPLAN. Dagens match mot Ajax blir Martin Sjögrens sista som huvudtränare för Bajen.
Efter säsongen lämnar tränaren för ett nytt äventyr på andra sidan Atlanten och i en längre Tv-intervju med FotbollDirekt öppnar han upp om:
✔ Förväntningarna inför vad som komma skall
✔ Besvikelsen kring det uteblivna SM-guldet
✔ Avslöjar: Hade möjligheten att gå redan i somras
✔ Så ser han på sitt legacy i Hammarby
✔ Stänger inte dörren för comeback: ”Man vet aldrig vad som händer”
Martin Sjögren tog över Hammarby efter succétränaren Pablo Piñones-Arce inför säsongen 2024.
48-åringen har sedan dess tagit ett cupguld, tagit Hammarby till Champions League-gruppspel och som sista gärning för Bajen så ska han se till att det blir fortsatt spel i Europa Cup i början av 2026, men då kommer han inte finnas med på sidlinjen.
Sedan i somras står det nämligen klart att Sjögren kommer att lämna Stockholmsklubben för att ta över amerikanska Chicago Red Stars.
– På det stora hela tycker jag att vi har gjort väldigt mycket bra grejer över två års tid och vi har även verkligen, verkligen etablerat Hammarby i toppen av svensk damfotboll, säger han till FotbollDirekt.
✔ Läs också: Martin Sjögren: ”Den stora plumpen för hela året”
Se hela intervjun i spelaren
Den här artikeln handlar om: