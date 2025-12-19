HJORTLING: ”Ett haveri – bästa svensken men inte bäst på sin position”

Alexander Isak är Sveriges bästa manliga fotbollsspelare.

Det stod klart i går och känns fullt rimligt efter succén med Newcastle förra säsongen.

Däremot är det inget annat än orimligt att vår bästa spelare inte anses vara bäst på sin egen position.

Foto: Bildbyrån

Året närmar sig sitt slut och i samband med detta har våra främsta svenska fotbollsspelare prisats.

Denna vecka har årets målvakt, back, mittfältare och anfallare prisats på såväl dam- som herrsidan och det hela kulminerade med utdelningen av Guldbollen och Diamantbollen under gårdagskvällen.

På förmiddagen delades priset för årets anfallare ut och när Viktor Gyökeres fick ta emot det priset kändes det givet att Arsenal-anfallaren skulle prisas en gång till under torsdagen, men så blev det inte och där klämmer skon rejält för mig.