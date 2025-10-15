Jon Dahl Tomasson har gjort sitt som svensk förbundskapten – och listan över eventuella kandidater görs längre och längre.

Kring alla namn som har bollats upp som potentiella kandidater tycker FD:s Tor Sundberg att två tränarnamn har glömts bort.

Rikard Norling och Anders Torstensson.

Foto: Bildbyrån

”Han har vunnit flera SM-guld med Sveriges största klubbar, som han coachat i hundratals matcher på Sveriges största arenor. Trots hans alldeles extraordinära meritlista från högsta nivå inom svensk fotboll talar han om sitt nuvarande jobb i division 1 norra som det mest ärofyllda av uppdrag”.

Så skrev den förra guldmålvakten Oscar Linnér om sin före detta AIK-tränaren Rikard Norling på Instagram.

Jag vet inte om burväktaren som till vardags hör hemma i finska KTP har rätt – men han lyfter åtminstone ett namn jag inte ens begrundade som en kandidat till förbundskaptensjobbet i Sverige.

Med en meritlista bestående av dubbla SM-guld (Malmö: 2013, AIK: 2018) och en mycket ambitiös tränarresa har 54-åringen hamnat i Ettan-klubben FC Stockholm där han: “Jobbar jäkligt hårt, kanske hårdare än vad jag har gjort någonsin”.

Utifrån det jag minns av Rikard Norling och hans andra sejour i AIK (mellan 2016 och 2020) var han en mycket skicklig tränare på att koka soppa på en spik. Med det menar jag att han fick ut så mycket han kunde av det spelarmaterial han hade att tillgå. Hans fembackslinje och “shape” som vann SM-guld för åtta år sedan är långt från en attraktiv och modern fotboll – men samtidigt ett spelsätt som gjorde resultat.

Det är precis vad det svenska landslaget är i behov av just nu, men då finns en annan tränare som bör ligga klart högre upp på SvFF:s lista.

Mjällby AIF:s huvudtränare, Anders Torstensson. Foto: Bildbyrån

Han heter Anders Torstensson och har tagit Mjällby AIF till en höjd som ingen trodde var möjligt. Under de senaste åren har han gått från att göra resultat med ett mycket cyniskt spel till att utveckla Maif:s filosofi till en blandning av resultatorientering och vägvinnande offensiv.

Spontant låter det inte särskilt dumt med tanke på den typ av fotboll vi har tvingats stå ut med under Jon Dahl Tomassons ledning. De som har träffat Anders och/eller pratat med spelare under hans ledning förstår hur mycket han brinner för sitt jobb och hur mycket tid och energi han lägger ner för att få sitt team att flyga så högt som det bara går.

Detta kan absolut vara en typ av navelskådning då jag främst arbetar med den allsvenska fotbollen och brinner för den – men jag tror inte att Torstensson hade varit helt fel på förbundskaptenspositionen under ett playoff. Varför inte låta honom lyfta Lennart Johanssons pokal för att sedan försöka samla trupperna och ta Blågult till VM genom ett playoff?

Om det är rätt eller inte har jag ingen aning om. Men jag tycker att både Rikard Norling och Anders Torstenssons namn har glömts bort i diskussionen om vem som ska ta över förbundskaptensjobbet.