NORDQVIST: ”Salétros har helt rätt, vilken pyspunka”

SOLNA. Det blev återigen mållöst på Nationalarenan när det vankades derby.

I våras var det Hammarby som lämnade med 0-0, nu var det Djurgården.

Och visst har Anton Salétros rätt när han säger att matchen i dag dog efter det långa avbrottet, för vilken pyspunka den andra halvleken utvecklade sig till.

Video Isherwood om framtiden: ”Får se vad som händer”

”Det känns som hela matchen dör efter avbrottet. Det var en lång väntan och andra halvlek kändes som en transportsträcka”.

Anton Salétros var rekordsnabb ut i den mixade zonen. För er som kan er Salétros vet att han mer eller mindre nästan alltid är bland de sista AIK:arna som kommer ut för att prata med media. Nu fungerade kaptenen som talesman för AIK:s insats och efterspelet som mycket kom att handla om det långa avbrottet.

”Som natt och dag”

Djurgårdsklackens bengalhav och avfyrande av en fyrverkeripjäs kostade en dryg halvtimmes väntan där matchmötet tog ut på tiden och kaptenerna Anton Salétros och Marcus Danielson skickades ut till respektive kortsida för att mana till lugn.

Och lugnt blev det, i alla fall på planen. För det var som natt och dag mellan första och andra halvlek. Den första var underhållande och intensiv, den andra mer avslagen.

Bäst i AIK var ändå Kristoffer Nordfeldt för sin första halvlek där han svarade för en svettig dubbelräddning i början av matchen som påminde en hel del om den trippelräddning i torsdags som ungerska Györi som fick gästernas Alexander Abrahamsson att ropa ut Nordfeldt som en erkänt bra målvakt ute i Europa.

Även Djurgårdens målvakt Jacob Rinne svarade för fina parader och det är svårt att inte glädjas med fjolårets Saudiarabien-affär som inte spelat sedan matcherna mot Chelsea. Han har blivit så mycket tvåa det går att bli bakom Filip Manojlović och därför var det imponerande att se Rinne så bra och stabil i dag när han till sist fick chansen.

Det var dock Mikael Anderson som fick pris som bästa spelare i Djurgården och nu fick han äntligen spela på centralt mittfält och inte på kanten, då visade också Anderson nästa nivå i sitt spel. Det är ju där han spela och säljs Matias Siltanen är Anderson den perfekta ersättaren bredvid städgumman Rasmus Schüller som var bättre än på länge i Dif-dressen i dag.

AIK tappade ytterligare mark i guldracet i och med dagens resultat och även om Thomas Isherwood säger att han inte ger upp guldet är tolv poäng upp till laget från Listerlandet för mycket, inte minst med tanke på att Gnaget även har ångloket Bajen och Elfsborg framför sig också.

Tabellåttan Djurgården lyckades inte vinna mot AIK den här säsongen heller och nu återstår bara ett derby för säsongen för att knipa en trea mot en antagonist från huvudstaden (Bajen i september).

Nåväl, pyspunkan i andra halvlek är det jag främst tar med mig från derbyt och vi får hoppas att Hammarby-Gnaget och Djurgården-Bajen i höst innehåller mer action.