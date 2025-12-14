SUNDBERG: ”Äntligen granskas Infantinos Trump-tango”

Gianni Infantino har instiftat, och delat ut, ett helt nytt fredspris till USA:s president Donald Trump.

Nu har Fifa:s etikkommité (som tydligen existerar) fått in ett klagomål på att detta har skett på ett oriktigt sätt.

För en gångs skull ser byråkratin hos förbundet ut att fungera – även om det inte kommer leda till någonting.

Foto: Bildbyrån

Donald Trump och Gianni Infantinos vänskap har inte gått obemärkt förbi på internet under de senaste åren.

Vid flera tillfällen har de poserat på bilder som lagts upp på Instagram i samband med diverse olika politiska och högtidliga träffar.

Första gången ”Fifabossen” och den amerikanska presidenten stötte på varandra var i augusti 2018. Då hade Infantino tagit sig till det vita huset i Washington för att gratulera Trump till det faktum att USA, tillsammans med Mexiko och Kanada, tilldelades VM 2026.

Sedan dess har Infantino bland annat visat sitt stöd till presidenten under dennes “impeachment” 2020 samt rest till Egypten för att medverka under ett fredsmöte angående kriget i Gaza där han och Trump poserade på bild med sina tummar upp i luften.

Under fredagen förra veckan anordnades lottningen till nästa sommars mästerskap i Nordamerika i “John F. Kennedy Center for the Performing Arts”. Utöver spektaklet, musiken, växelramsorna och själva lottningen delades det ut ett pris.

Instiftaren av detta var Gianni (eller ”Johnny” som Donald Trump kallar honom) Infantino. Mottagare? Donald Trump. Priset? Fifas fredspris.

”Men, Fifa har väl aldrig delat ut ett fredspris tidigare?”

Donald Trump mottar Fifas fredspris i Washington. Foto: Bildbyrån.

Det är mycket riktigt. Förra veckan blev den amerikanska presidenten den första vinnaren av det mycket prestigefulla priset som eventuell kom till efter att den förre venezuelanska politikern María Corina Machado tilldelades Nobels fredspris. Det ledde i sin tur till att kommunikationschefen för det vita huset riktade stor kritik mot att Trump inte blev prisad för sina handlingar.

En vacker gest från Fifas högsta höna? Inte i det här fallet.

Efter fredagens ceremoni i Washington hamnade “Johnny” Infantino i blåsväder då han sägs ha undanhållit instiftandet och utdelningen av priset för medlemmar i Fifas styrande organ.

Detta har i sin tur lett till att ett officiellt klagomål lämnats in till Fifa:s etikkommitté (en sådan existerar tydligen) där man hävdar att Infantino har brutit mot sin skyldighet att vara politiskt neutral. Lägg därtill att en utredning om varför just Donald Trump fick motta fredspriset ska tillsättas.

För första gången på länge känns det som att Fifa gör saker på rätt sätt, om än med stor hjälp av människorättsorganisationen Fairsquare som skickade in klagomålet.

Utredningen kommer sannolikt inte att leda till att Fifa-presidenten lämnar in sitt passerkort och nycklar. Däremot känns det som att det vara ett steg i rätt riktning då hans minst sagt tvivelaktiga ageranden granskas internt.

Det är en märklig fotbollstid vi lever i just nu där Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Tom Brady, influencern IShowSpeed och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman alla har något slags band till den mest högst uppsatta personen hos det internationella fotbollsförbundet.

Innan vi vet ordet av planeras väl VM 2042 att spelas på mars med hjälp av Elon Musk.