Mjällby AIF är svenska mästare och Gais är en seger från att säkra en Europaplats.

Det är i sin tur en ekvation som världens rikaste person, Elon Musk, sannolikt har svårt att förstå.

De har ju inga pengar?!

Foto: Bildbyrån/Alamy

Sagan om Mjällby AIF:s säsong 2025 kommer att leva kvar under en lång tid framöver. Den handlar, som alla vet, om hur klubben från Listerlandet trotsade alla odds och förväntningar, vann hela skiten och slog allsvenskt poängrekord.

Nästan lika mycket tror jag att folk kommer att tala om den prestation som Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap har stått för i år. Med två omgångar kvar att spela har man nämligen fyra poäng ner till lokalrivalen IFK Göteborg och ser högst troligt ut att säkra en plats i kvalet till Europa Conference League nästa säsong.

De två ovannämnda bedrifterna ska egentligen inte vara möjliga. Mjällby AIF tog steget upp till allsvenskan efter säsongen 2019 och har som bäst slutat på en femteplats. Gais spelade i sin tur i Ettan Södra för tre år sedan och gör just nu sin andra raka allsvenska säsong på över ett decennium.

Går det ens att förklara hur detta har gått till? De har ju inga pengar?