Anmar Kiwarkis matchhjälte när Jönköping sänkte Ariana

- Jönköping vann med 1–0 mot Ariana
- Anmar Kiwarkis matchvinnare för Jönköping
- Andra raka segern för Jönköping
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Jönköping vann med 1–0 (1–0) hemma mot Ariana i Ettan södra herr.
Det här var Jönköpings 16:e nolla den här säsongen.
Jönköping–Ariana – mål för mål
Jönköping har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ariana har två vinster och tre förluster och 8–8 i målskillnad. Det här var Jönköpings 14:e uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arianas sjunde uddamålsförlust.
Med en omgång kvar är Jönköping på andra plats i tabellen medan Ariana är på femte plats. Noteras kan att Ariana sedan den 17 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.
Nästa motstånd för Jönköping är Eskilsminne. Ariana tar sig an Torslanda hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.
Jönköping–Ariana 1–0 (1–0)
Ettan södra herr, Stadsparksvallen
Mål: 1–0 (3) Anmar Kiwarkis.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Jönköping: 3-1-1
Ariana: 2-0-3
Nästa match:
Jönköping: Eskilsminne IF, borta, 8 november
Ariana: Torslanda IK, hemma, 8 november
