Anmar Kiwarkis matchhjälte när Jönköping sänkte Ariana

Jönköping vann med 1–0 mot Ariana

Anmar Kiwarkis matchvinnare för Jönköping

Andra raka segern för Jönköping

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Jönköping vann med 1–0 (1–0) hemma mot Ariana i Ettan södra herr.

Det här var Jönköpings 16:e nolla den här säsongen.

Jönköping–Ariana – mål för mål

Jönköping har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ariana har två vinster och tre förluster och 8–8 i målskillnad. Det här var Jönköpings 14:e uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arianas sjunde uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Jönköping på andra plats i tabellen medan Ariana är på femte plats. Noteras kan att Ariana sedan den 17 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Jönköping är Eskilsminne. Ariana tar sig an Torslanda hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Jönköping–Ariana 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Stadsparksvallen

Mål: 1–0 (3) Anmar Kiwarkis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jönköping: 3-1-1

Ariana: 2-0-3

