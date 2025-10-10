Anton Nilsson matchvinnare när Ängelholm slog Ariana

Ängelholm-seger med 3–1 mot Ariana

Ängelholms Anton Nilsson tvåmålsskytt

Johan Gudmundsson matchvinnare för Ängelholm

Ängelholm besegrade Ariana på bortaplan i fredagens match i Ettan södra herr. 1–3 (0–2) slutade matchen.

Resultatet innebär att Ariana nu har fyra förluster i rad.

Anton Nilsson gjorde två mål för Ängelholm

Ängelholm gjorde första målet när Anton Nilsson slog till redan i 20:e minuten.

Johan Gudmundsson stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen slog Ahmed Awad till och reducerade åt Ariana. Mer än så blev det dock inte för Ariana.

Anton Nilsson slog till på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Ängelholm. Det blev också matchens sista mål.

Med fyra omgångar kvar är Ariana på åttonde plats i tabellen medan Ängelholm är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ängelholms FF med 2–1.

I nästa omgång har Ariana Rosengård borta på Malmö IP, lördag 18 oktober 13.00. Ängelholm spelar borta mot Lunds BK fredag 17 oktober 19.00.

Ariana–Ängelholm 1–3 (0–2)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (20) Anton Nilsson, 0–2 (45) Johan Gudmundsson, 1–2 (52) Ahmed Awad, 1–3 (56) Anton Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 1-0-4

Ängelholm: 2-1-2

Nästa match:

Ariana: FC Rosengård 1917, borta, 18 oktober

Ängelholm: Lunds BK, borta, 17 oktober