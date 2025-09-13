Ariana vann mot IFK Skövde efter stark andra halvlek

Ariana vann med 2–1 mot IFK Skövde

Anton Reuterskiöld avgjorde för Ariana

Arianas åttonde seger

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Ariana matchen i Ettan södra herr mot IFK Skövde och vann med 2–1.

Segermålet för Ariana stod Anton Reuterskiöld för på övertid.

Ariana–IFK Skövde – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Edin Salihovic gav IFK Skövde ledningen.

Ariana kvitterade till 1–1 i 86:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Anton Reuterskiöld slog till och gjorde 2–1 för Ariana. Därmed hade Ariana vänt matchen.

Ariana har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Skövde har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad. Det här var Arianas fjärde uddamålsseger den här säsongen.

För Ariana gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen, medan IFK Skövde är sist, på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann Ariana FC med 1–0.

Nästa motstånd för Ariana är Norrby. Lagen möts söndag 21 september 16.00 på Borås Arena.

Ariana–IFK Skövde 2–1 (0–0)

Ettan södra herr, Malmö Stadion

Mål: 0–1 (61) Edin Salihovic, 1–1 (86) Självmål, 2–1 (90) Anton Reuterskiöld.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 2-2-1

IFK Skövde: 1-1-3

Nästa match:

Ariana: Norrby IF, borta, 21 september