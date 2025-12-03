Aston Villa fortsätter vinna – 4–3 mot Brighton

Seger för Aston Villa med 4–3 mot Brighton

Aston Villas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Aston Villas avgörande i 83:e minuten.

Aston Villa är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Brighton borta på American Express Community Stadium på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–4 (2–2) innebär att Aston Villa nu har fyra segrar i följd i Premier League.

Donyell Malen blev matchvinnare

Brighton tog en tidig ledning när Jan Paul Van Hecke nätade redan i nionde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 29:e minuten.

2–1 kom i 37:e minuten när Ollie Watkins fick träff på passning från Ian Maatsen.

Aston Villa kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken återigen genom Ollie Watkins framspelad av Morgan Rogers.

Amadou Onana fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och gav Aston Villa ledningen.

Donyell Malen ökade Aston Villas ledning med knappa kvarten kvar.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Brighton genom Jan Paul Van Hecke. Fler mål än så blev det inte för Brighton.

Det här var Brightons andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Aston Villas sjätte uddamålsseger.

För Brighton gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Aston Villa är på tredje plats.

Brighton tar sig an West Ham i nästa match hemma söndag 7 december 15.00. Aston Villa möter Arsenal hemma lördag 6 december 13.30.

Brighton–Aston Villa 3–4 (2–2)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (9) Jan Paul Van Hecke, 2–0 (29) Självmål, 2–1 (37) Ollie Watkins (Ian Maatsen), 2–2 (45) Ollie Watkins (Morgan Rogers), 2–3 (60) Amadou Onana, 2–4 (78) Donyell Malen, 3–4 (83) Jan Paul Van Hecke.

Varningar, Brighton: Diego Gomez, Bart Verbruggen. Aston Villa: John Mcginn, Marco Bizot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 3-1-1

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Brighton: West Ham Utd, hemma, 7 december

Aston Villa: Arsenal FC, hemma, 6 december