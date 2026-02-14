Atalanta formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Lazio

Atalanta vann med 2–0 mot Lazio

Ederson avgjorde för Atalanta

Andra raka segern för Atalanta

Det blev 0–2 (0–1) när Lazio mötte Atalanta på lördagen hemma på Stadio Olimpico, Rome. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Atalanta i Serie A.

Det här var Atalantas tionde nolla den här säsongen.

Napoli nästa för Atalanta

Ederson gav gästande Atalanta ledningen i minut 41 på straff.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Nicola Zalewski på pass av Lorenzo Bernasconi och ökade ledningen för Atalanta. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Nästa motstånd för Atalanta är Napoli. Lagen möts söndag 22 februari 15.00 på New Balance Arena.

Lazio–Atalanta 0–2 (0–1)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 0–1 (41) Ederson, 0–2 (60) Nicola Zalewski (Lorenzo Bernasconi).

Varningar, Lazio: Kenneth Taylor. Atalanta: Berat Djimsiti, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi, Honest Ahanor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 1-2-2

Atalanta: 3-2-0

Nästa match:

Atalanta: Napoli, hemma, 22 februari 15.00