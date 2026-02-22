Atalanta formstarka svit fortsätter efter 2–1 mot Napoli

Seger för Atalanta med 2–1 mot Napoli

Atalantas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lazar Samardzic matchvinnare för Atalanta

Det blev 2–1 (0–1) när Atalanta mötte Napoli på söndagen hemma på New Balance Arena. Det innebar nio raka matcher utan förlust för Atalanta i Serie A.

Lazar Samardzic blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 81 minuter.

Vinsten mot Napoli innebär att Atalanta har fem segrar i rad på hemmaplan.

Atalanta–Napoli – mål för mål

Napoli gjorde första målet när Sam Beukema slog till redan i 18:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Mario Pasalic träff framspelad av Nicola Zalewski och kvitterade för Atalanta. Och med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Lazar Samardzic. Samardzic fullbordade därmed lagets vändning.

När lagen senast möttes vann Napoli med 3–1.

I nästa match möter Atalanta Sassuolo borta på söndag 1 mars 15.00. Napoli möter Verona lördag 28 februari 18.00 borta.

Atalanta–Napoli 2–1 (0–1)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 0–1 (18) Sam Beukema, 1–1 (61) Mario Pasalic (Nicola Zalewski), 2–1 (81) Lazar Samardzic.

Varningar, Atalanta: Nicola Zalewski. Napoli: Juan Jesus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 4-1-0

Napoli: 2-1-2

Nästa match:

Atalanta: Sassuolo, borta, 1 mars 15.00

Napoli: Verona, borta, 28 februari 18.00