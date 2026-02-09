Atalanta höll undan och vann mot Cremonese

Seger för Atalanta med 2–1 mot Cremonese

Davide Zappacosta matchvinnare för Atalanta

Tredje raka förlusten för Cremonese

Hemmalaget Atalanta tog greppet om matchen mot Cremonese i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Cremonese närmare, men matchen i Serie A slutade 2–1 till Atalanta.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Atalanta.

Därmed har Atalanta fyra raka segrar på hemmaplan.

Atalanta–Cremonese – mål för mål

Atalanta fick en bra start på matchen när Nikola Krstovic nätade redan i 13:e minuten. 2–0 kom i 25:e minuten när Davide Zappacosta fick träff efter förarbete från Mario Pasalic.

Reduceringen till 2–1 kom på övertid när Morten Thorsby slog till och gjorde mål för Cremonese med assist av Sebastiano Luperto. Men mer än så orkade Cremonese inte med.

Nästa motstånd för Atalanta är Lazio. Lagen möts lördag 14 februari 18.00 på Stadio Olimpico, Rome.

Atalanta–Cremonese 2–1 (2–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 1–0 (13) Nikola Krstovic, 2–0 (25) Davide Zappacosta (Mario Pasalic), 2–1 (90) Morten Thorsby (Sebastiano Luperto).

Varningar, Atalanta: Sead Kolasinac, Odilon Kossounou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 3-2-0

Cremonese: 0-1-4

Nästa match:

Atalanta: Lazio, borta, 14 februari 18.00