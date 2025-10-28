Atalanta svårslaget – nionde matchen i rad med poäng efter 1–1

Atalanta och Milan kryssade

Ademola Lookman kvitterade i 35:e minuten

Atalanta nu sjätte, Milan på andra plats

Matchen slutade 1–1 (1–1) när Atalanta tog emot Milan. Det betyder att Atalanta tagit poäng i nionde raka matchen i Serie A.

Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Milan.

Atalanta–Milan – mål för mål

Samuele Ricci gjorde 1–0 till Milan efter bara fyra minuter.

I 35:e minuten kvitterade Atalanta när Ademola Lookman slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var Atalantas sjunde oavgjorda match den här säsongen.

För Atalanta gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Milan är på andra plats.

Den 10 maj möts lagen återigen.

Atalanta tar sig an Udinese i nästa match borta lördag 1 november 15.00. Milan möter Roma hemma söndag 2 november 20.45.

Atalanta–Milan 1–1 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (4) Samuele Ricci, 1–1 (35) Ademola Lookman.

Varningar, Atalanta: Marco Brescianini. Milan: Matteo Gabbia, Santiago Gimenez, Luka Modric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 0-5-0

Milan: 2-3-0

Nästa match:

Atalanta: Udinese, borta, 1 november

Milan: Roma, hemma, 2 november