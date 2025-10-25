Prenumerera

Logga in

Kalmar besegrade GIF Sundsvall och toppar nu tabellen

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Kalmar segrade – 2–0 mot GIF Sundsvall

  • Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Lars Sætra matchvinnare för Kalmar

Segern mot GIF Sundsvall på bortaplan innebär att Kalmar nu är serieledare i Superettan, två poäng före Västerås SK. Kalmar vann med 2–0 (0–0). GIF Sundsvall ligger på sjunde plats i tabellen.

Därmed har Kalmar vunnit fyra matcher i rad i Superettan.

Örgryte nästa för Kalmar

Lars Sætra gjorde 1–0 för Kalmar efter pausen på pass av Saba Mamatsashvili.

0–2-målet kom på stopptid när Camil Jebara slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagens första möte för säsongen vann Kalmar FF med 1–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter GIF Sundsvall Helsingborg på Olympia 15.00. Kalmar tar sig an Örgryte borta 13.00.

GIF Sundsvall–Kalmar 0–2 (0–0)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 0–1 (53) Lars Sætra (Saba Mamatsashvili), 0–2 (90) Camil Jebara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 2-0-3

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

GIF Sundsvall: Helsingborgs IF, borta, 1 november

Kalmar: Örgryte IS Fotboll, borta, 1 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt