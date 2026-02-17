Bra start för Borussia Dortmund efter seger med 2–0 mot Atalanta
- Seger för Borussia Dortmund med 2–0 mot Atalanta
- Serhou Guirassy avgjorde för Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund höll nollan
Borussia Dortmund har övertaget inför avgörandet mot Atalanta. Laget vann första matchen i Champions League 16-delsfinal på hemmaplan på tisdagen med 2–0 (2–0). Returen spelas onsdag 25 februari.
Borussia Dortmund–Atalanta – mål för mål
Borussia Dortmund började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Serhou Guirassy till. Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Maximilian Beier efter pass från Serhou Guirassy. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Borussia Dortmund med 2–0.
Borussia Dortmund–Atalanta 2–0 (2–0)
Champions League 16-delsfinal, Signal Iduna Park
Mål: 1–0 (3) Serhou Guirassy, 2–0 (42) Maximilian Beier (Serhou Guirassy).
Varningar, Borussia Dortmund: Waldemar Anton, Luca Reggiani. Atalanta: Berat Djimsiti, Gianluca Scamacca, Odilon Kossounou.
