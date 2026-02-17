Bra start för Borussia Dortmund efter seger med 2–0 mot Atalanta

Seger för Borussia Dortmund med 2–0 mot Atalanta

Serhou Guirassy avgjorde för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund höll nollan

Borussia Dortmund har övertaget inför avgörandet mot Atalanta. Laget vann första matchen i Champions League 16-delsfinal på hemmaplan på tisdagen med 2–0 (2–0). Returen spelas onsdag 25 februari.

Borussia Dortmund–Atalanta – mål för mål

Borussia Dortmund började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Serhou Guirassy till. Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Maximilian Beier efter pass från Serhou Guirassy. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Borussia Dortmund med 2–0.

Borussia Dortmund–Atalanta 2–0 (2–0)

Champions League 16-delsfinal, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (3) Serhou Guirassy, 2–0 (42) Maximilian Beier (Serhou Guirassy).

Varningar, Borussia Dortmund: Waldemar Anton, Luca Reggiani. Atalanta: Berat Djimsiti, Gianluca Scamacca, Odilon Kossounou.