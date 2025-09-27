Brighton vann efter sent avgörande mot Chelsea

Brighton segrade – 3–1 mot Chelsea

Danny Welbeck med två mål för Brighton

Maxim De Cuyper avgjorde för Brighton

Brighton vann efter ett riktigt sent avgörande borta mot Chelsea i Premier League på lördagen. På tilläggstid gjorde först Maxim De Cuyper 1–2 och därefter Danny Welbeck 1–3.

Danny Welbeck tvåmålsskytt för Brighton

Chelsea tog ledningen i 24:e minuten, genom Enzo Fernandez. I den 53:e minuten fick Chelsea Trevoh Chalobah utvisad.

Danny Welbeck kvitterade för Brighton framspelad av Danny Welbeck i 77:e minuten.

Ledningsmålet till 1–2 kom på övertid, när Maxim De Cuyper slog till och gjorde mål för Brighton på pass av Mats Wieffer.

1–3-målet för Brighton kom direkt därefter när Danny Welbeck på stopptid på nytt gjorde mål. Welbeck fullbordade därmed lagets vändning.

Brightons Danny Welbeck stod för tre poäng, varav två mål.

I nästa match möter Chelsea Liverpool hemma på lördag 4 oktober 18.30. Brighton möter Wolverhampton söndag 5 oktober 15.00 borta.

Chelsea–Brighton 1–3 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (24) Enzo Fernandez, 1–1 (77) Danny Welbeck (Danny Welbeck), 1–2 (90) Maxim De Cuyper (Mats Wieffer), 1–3 (90) Danny Welbeck.

Varningar, Chelsea: Reece James, Benoit Badiashile, Robert Sanchez, Marc Cucurella. Brighton: Lewis Dunk, Joel Veltman, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke.

Utvisningar, Chelsea: Trevoh Chalobah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 2-1-2

Brighton: 2-1-2

