Brighton vann efter sent avgörande mot Chelsea
- Brighton segrade – 3–1 mot Chelsea
- Danny Welbeck med två mål för Brighton
- Maxim De Cuyper avgjorde för Brighton
Brighton vann efter ett riktigt sent avgörande borta mot Chelsea i Premier League på lördagen. På tilläggstid gjorde först Maxim De Cuyper 1–2 och därefter Danny Welbeck 1–3.
Danny Welbeck tvåmålsskytt för Brighton
Chelsea tog ledningen i 24:e minuten, genom Enzo Fernandez. I den 53:e minuten fick Chelsea Trevoh Chalobah utvisad.
Danny Welbeck kvitterade för Brighton framspelad av Danny Welbeck i 77:e minuten.
Ledningsmålet till 1–2 kom på övertid, när Maxim De Cuyper slog till och gjorde mål för Brighton på pass av Mats Wieffer.
1–3-målet för Brighton kom direkt därefter när Danny Welbeck på stopptid på nytt gjorde mål. Welbeck fullbordade därmed lagets vändning.
Brightons Danny Welbeck stod för tre poäng, varav två mål.
I nästa match möter Chelsea Liverpool hemma på lördag 4 oktober 18.30. Brighton möter Wolverhampton söndag 5 oktober 15.00 borta.
Chelsea–Brighton 1–3 (1–0)
Premier League, Stamford Bridge
Mål: 1–0 (24) Enzo Fernandez, 1–1 (77) Danny Welbeck (Danny Welbeck), 1–2 (90) Maxim De Cuyper (Mats Wieffer), 1–3 (90) Danny Welbeck.
Varningar, Chelsea: Reece James, Benoit Badiashile, Robert Sanchez, Marc Cucurella. Brighton: Lewis Dunk, Joel Veltman, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke.
Utvisningar, Chelsea: Trevoh Chalobah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Chelsea: 2-1-2
Brighton: 2-1-2
Nästa match:
Chelsea: Liverpool, hemma, 4 oktober
Brighton: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 5 oktober
