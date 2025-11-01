Diego Gomez i form när Brighton vann mot Leeds

Brighton vann med 3–0 mot Leeds

Brightons Diego Gomez tvåmålsskytt

Danny Welbeck avgjorde för Brighton

Hemmalaget Brighton tog hem de tre poängen efter seger mot Leeds i Premier League. 3–0 (1–0) slutade matchen på lördagen.

Diego Gomez tvåmålsskytt för Brighton

Danny Welbeck slog till redan i elfte minuten och gav Brighton ledningen. Diego Gomez slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Brighton.

Diego Gomez också 3–0 på pass av Georginio Rutter i 70:e minuten.

Nästa motstånd för Brighton är Crystal Palace. Leeds tar sig an Nottingham Forest borta. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Brighton–Leeds 3–0 (1–0)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (11) Danny Welbeck, 2–0 (64) Diego Gomez, 3–0 (70) Diego Gomez (Georginio Rutter).

Varningar, Leeds: Ethan Ampadu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 3-1-1

Leeds: 1-1-3

Nästa match:

Brighton: Crystal Palace FC, borta, 9 november

Leeds: Nottingham Forest FC, borta, 9 november