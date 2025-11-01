Diego Gomez i form när Brighton vann mot Leeds
- Brighton vann med 3–0 mot Leeds
- Brightons Diego Gomez tvåmålsskytt
- Danny Welbeck avgjorde för Brighton
Hemmalaget Brighton tog hem de tre poängen efter seger mot Leeds i Premier League. 3–0 (1–0) slutade matchen på lördagen.
Diego Gomez tvåmålsskytt för Brighton
Danny Welbeck slog till redan i elfte minuten och gav Brighton ledningen. Diego Gomez slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Brighton.
Diego Gomez också 3–0 på pass av Georginio Rutter i 70:e minuten.
Nästa motstånd för Brighton är Crystal Palace. Leeds tar sig an Nottingham Forest borta. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.
Brighton–Leeds 3–0 (1–0)
Premier League, American Express Community Stadium
Mål: 1–0 (11) Danny Welbeck, 2–0 (64) Diego Gomez, 3–0 (70) Diego Gomez (Georginio Rutter).
Varningar, Leeds: Ethan Ampadu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 3-1-1
Leeds: 1-1-3
Nästa match:
Brighton: Crystal Palace FC, borta, 9 november
Leeds: Nottingham Forest FC, borta, 9 november
