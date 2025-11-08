Falkenberg vann efter stark start mot Kalmar

Falkenberg segrade – 2–1 mot Kalmar

Seif Ali Hindi matchvinnare för Falkenberg

Seger nummer 12 för Falkenberg

Falkenberg tog greppet om matchen före paus och Kalmar lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i Superettan slutade 2–1 (2–1) till bortalaget.

Kalmar–Falkenberg – mål för mål

Viktor Ekblom slog till redan i sjätte minuten och gav gästerna Falkenberg ledningen.

Kalmar kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Gibril Sosseh.

I 35:e minuten tog Falkenberg ledningen på nytt genom Seif Ali Hindi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Falkenberg med 2–1.

Kalmar har fyra vinster och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falkenberg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var Kalmars andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Falkenbergs andra uddamålsseger.

Det här betyder att Kalmar slutar på andra plats och Falkenberg på femte plats.

Kalmar–Falkenberg 1–2 (1–2)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 0–1 (6) Viktor Ekblom, 1–1 (31) Gibril Sosseh, 1–2 (35) Seif Ali Hindi.

Varningar, Falkenberg: Tim Stålheden.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Falkenberg: 2-1-2