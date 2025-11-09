Förlust på hemmaplan för Atalanta mot Sassuolo

Seger för Sassuolo med 3–0 mot Atalanta

Sassuolos Domenico Berardi tvåmålsskytt

Atalantas andra raka förlust

Atalanta fick se sig besegrat i mötet med Sassuolo på hemmaplan i Serie A, med 0–3 (0–1).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Sassuolos målvakter höll nollan.

Domenico Berardi gjorde 1–0 för Sassuolo efter en knapp halvtimme på straff. Direkt efter pausen ökade Andrea Pinamonti Sassuolos ledning.

I 66:e minuten gjorde Domenico Berardi också 0–3.

Atalanta har tre oavgjorda och två förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Atalanta är Napoli. Lagen möts lördag 22 november 20.45.

Atalanta–Sassuolo 0–3 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (29) Domenico Berardi, 0–2 (47) Andrea Pinamonti, 0–3 (66) Domenico Berardi.

Varningar, Sassuolo: Fali Cande, Arijanet Muric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 0-3-2

Sassuolo: 2-1-2

Nästa match:

Atalanta: Napoli, borta, 22 november