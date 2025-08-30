Göteborg svårslaget borta – har nu sju raka segrar

Göteborg vann med 6–0 mot Qviding

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Göteborgs 17:e seger för säsongen

Bortaplan verkar vara grejen för Göteborg. På lördagen blev det 6–0 mot Qviding på Valhalla – och därmed har laget sju raka segrar borta i division 1 södra dam.

Qvidings tränare Joakim Carlsson:

– En match som vi såg fram emot, för oss var det viktigt att hitta en känsla som lag att sitta ihop. Vi får väl inte den känslan då Göteborg är ett otroligt bra lag.

Ifö Bromölla nästa för Göteborg

Qvidings nya tabellposition är tolfte plats, medan Göteborg leder serien.

Qviding tar sig an Eskilsminne i nästa match borta lördag 6 september 13.00. Göteborg möter Ifö Bromölla hemma söndag 7 september 16.00.