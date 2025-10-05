Drömstart när Hammarby segrade mot IFK Göteborg på bortaplan

Hammarby vann med 2–1 mot IFK Göteborg

Avgörande målet kom i 81:a minuten.

Hammarbys Paulos Abraham tvåmålsskytt

Hammarby vann söndagens match borta mot IFK Göteborg i Allsvenskan. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Paulos Abraham. Till slut vann Hammarby med 2–1.

AIK nästa för Hammarby

Gästande Hammarby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Paulos Abraham till framspelad av Adrian Lahdo. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Paulos Abraham träff på nytt framspelad av Okeke Obilor Denzel och ökade ledningen för Hammarby.

Max Fenger såg till att IFK Göteborg reducerade med nio minuter kvar att spela. Men mer än så orkade IFK Göteborg inte med.

Det här var IFK Göteborgs åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hammarbys sjätte uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är IFK Göteborg på femte plats i tabellen medan Hammarby är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 4–0.

Nästa motstånd för IFK Göteborg är Mjällby. Lagen möts måndag 20 oktober 19.10 på Gamla Ullevi. Hammarby tar sig an AIK hemma söndag 19 oktober 14.00.

IFK Göteborg–Hammarby 1–2 (0–1)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (3) Paulos Abraham (Adrian Lahdo), 0–2 (61) Paulos Abraham (Okeke Obilor Denzel), 1–2 (81) Max Fenger.

Varningar, IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson, Tobias Heintz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 3-0-2

Hammarby: 3-1-1

Nästa match:

IFK Göteborg: Mjällby AIF, hemma, 20 oktober

Hammarby: AIK, hemma, 19 oktober