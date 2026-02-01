Kryss mellan Tottenham och Manchester City efter svängig match

Kryss mellan Tottenham och Manchester City

Dominic Solanke kvitterade i 70:e minuten

Tottenham nu 14:e, Manchester City på andra plats

Tottenham mötte Manchester City hemma på Tottenham Hotspur Stadium på söndagen. I första halvlek var det Manchester City som tog greppet om matchen med en 2–0-ledning. Men i andra halvlek kom Tottenham in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Premier League slutade 2–2.

Tottenham–Manchester City – mål för mål

Rayan Cherki öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Manchester City ledningen. Manchester City gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Antoine Semenyo.

Direkt efter pausen nätade Dominic Solanke på pass av Xavi Simons och reducerade åt Tottenham. I 70:e minuten nätade Dominic Solanke på nytt och kvitterade för Tottenham. 2–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Tottenham ligger kvar på 14:e plats och Manchester City på andra plats i tabellen.

Nästa motstånd för Manchester City är Liverpool. Lagen möts söndag 8 februari 17.30 på Anfield.

Tottenham–Manchester City 2–2 (0–2)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (11) Rayan Cherki, 0–2 (44) Antoine Semenyo, 1–2 (53) Dominic Solanke (Xavi Simons), 2–2 (70) Dominic Solanke.

Varningar, Tottenham: Yves Bissouma, Dominic Solanke, Xavi Simons. Manchester City: Rodri, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 0-3-2

Manchester City: 1-3-1

Nästa match:

Manchester City: Liverpool, borta, 8 februari 17.30