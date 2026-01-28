Manchester City redo för slutspel efter seger mot Galatasaray

Manchester City vann med 2–0 mot Galatasaray

Erling Haaland matchvinnare för Manchester City

Manchester Citys femte seger

Segern på hemmaplan mot Galatasaray, 2–0 (2–0), gör att Manchester City har säkrat slutspelsplatsen i Champions League.

Manchester City–Galatasaray – mål för mål

Manchester City gjorde första målet när Erling Haaland nätade redan i elfte minuten. Manchester City ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Rayan Cherki. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–0.

Manchester City har tre segrar och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Galatasaray har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–5 i målskillnad.

Champions League är nu färdigspelad. Manchester City slutar på åttonde plats och Galatasaray på 20:e plats. Manchester City är klart för slutspel. Och Galatasaray är klart för kvalspel.

Manchester City–Galatasaray 2–0 (2–0)

Champions League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (11) Erling Haaland, 2–0 (29) Rayan Cherki.

Varningar, Galatasaray: Mario Lemina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 3-0-2

Galatasaray: 1-1-3