Rayan Cherkis mål räckte inte för Manchester City

Bodö/Glimt segrade – 3–1 mot Manchester City

Kasper Høgh gjorde två mål för Bodö/Glimt

Bodö/Glimt nu 27:e, Manchester City på sjunde plats

Manchester City förlorade på bortaplan mot Bodö/Glimt i Champions League på tisdagen. 3–1 (2–0) slutade matchen.

Kasper Høgh med två mål för Bodö/Glimt

Bodö/Glimt tog ledningen i 22:a minuten genom Kasper Høgh. I 24:e minuten gjorde Bodö/Glimt 2–0 när Kasper Høgh återigen hittade rätt framspelad av Ole Didrik Blomberg.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jens Hauge träff på pass av Sondre Fet och ökade ledningen för Bodö/Glimt. I 60:e minuten slog Rayan Cherki till och reducerade åt Manchester City. Mer än så blev det dock inte för Manchester City.

Bodö/Glimt har en seger, en oavgjord och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har tre vinster och två förluster och 9–7 i målskillnad.

För Bodö/Glimt gör resultatet att laget nu ligger på 27:e plats i tabellen medan Manchester City är på sjunde plats. Bodö/Glimt var på 32:a plats i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Motståndare i sista omgången för Manchester City är Galatasaray. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Etihad Stadium.

Bodö/Glimt–Manchester City 3–1 (2–0)

Champions League, Aspmyra Stadion

Mål: 1–0 (22) Kasper Høgh, 2–0 (24) Kasper Høgh (Ole Didrik Blomberg), 3–0 (58) Jens Hauge (Sondre Fet), 3–1 (60) Rayan Cherki.

Varningar, Manchester City: Rodri, Rayan Cherki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bodö/Glimt: 1-1-3

Manchester City: 3-0-2

Nästa match:

Manchester City: Galatasaray, hemma, 28 januari 21.00