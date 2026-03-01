Saliba och Timber heta när Arsenal besegrade Chelsea

Arsenal segrade – 2–1 mot Chelsea

Jurrien Timber matchvinnare för Arsenal

Andra raka segern för Arsenal

Arsenal vann mot Chelsea på Emirates Stadium på söndagen. Matchen i Premier League slutade 2–1 (1–1). Jurrien Timber slog till efter 66 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Arsenal.

Brighton nästa för Arsenal

William Saliba gav Arsenal ledningen i 21:a minuten. Chelsea kvitterade till 1–1 i 45:e minuten.

I 66:e minuten slog Jurrien Timber till och gav Arsenal ledningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Arsenal i serieledning och Chelsea på sjätte plats.

Arsenal möter Brighton i nästa match borta onsdag 4 mars 20.30. Chelsea möter samma dag Aston Villa borta.

Arsenal–Chelsea 2–1 (1–1)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (21) William Saliba, 1–1 (45) Självmål, 2–1 (66) Jurrien Timber.

Varningar, Arsenal: Gabriel. Chelsea: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Pedro Neto, Jorrel Hato.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 3-2-0

Chelsea: 2-2-1

Nästa match:

Arsenal: Brighton & Hove Albion FC, borta, 4 mars 20.30

Chelsea: Aston Villa, borta, 4 mars 20.30