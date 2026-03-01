Saliba och Timber heta när Arsenal besegrade Chelsea
- Arsenal segrade – 2–1 mot Chelsea
- Jurrien Timber matchvinnare för Arsenal
- Andra raka segern för Arsenal
Arsenal vann mot Chelsea på Emirates Stadium på söndagen. Matchen i Premier League slutade 2–1 (1–1). Jurrien Timber slog till efter 66 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Arsenal.
Brighton nästa för Arsenal
William Saliba gav Arsenal ledningen i 21:a minuten. Chelsea kvitterade till 1–1 i 45:e minuten.
I 66:e minuten slog Jurrien Timber till och gav Arsenal ledningen.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Arsenal i serieledning och Chelsea på sjätte plats.
Arsenal möter Brighton i nästa match borta onsdag 4 mars 20.30. Chelsea möter samma dag Aston Villa borta.
Arsenal–Chelsea 2–1 (1–1)
Premier League, Emirates Stadium
Mål: 1–0 (21) William Saliba, 1–1 (45) Självmål, 2–1 (66) Jurrien Timber.
Varningar, Arsenal: Gabriel. Chelsea: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Pedro Neto, Jorrel Hato.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Arsenal: 3-2-0
Chelsea: 2-2-1
Nästa match:
Arsenal: Brighton & Hove Albion FC, borta, 4 mars 20.30
Chelsea: Aston Villa, borta, 4 mars 20.30
