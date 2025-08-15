Liverpool vann med 4–2 mot Bournemouth

Federico Chiesa avgjorde för Liverpool

Newcastle nästa motståndare för Liverpool

Federico Chiesa gjorde 3–2 i 88:e minuten – och Mohamed Salah gjorde 4–2 på tilläggstid. Det blev dramatiskt när hemmalaget Liverpool vann matchen mot Bournemouth på Anfield på fredagen. Matchen i i Premier League slutade 4–2 (1–0).

Newcastle nästa för Liverpool

Matchen var mållös till Liverpool tog ledningen i 37:e minuten, genom Hugo Ekitike. Direkt efter pausen ökade Cody Gakpo Liverpools ledning framspelad av Hugo Ekitike.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Antoine Semenyo träff på pass av David Brooks och reducerade åt Bournemouth.

Antoine Semenyo, återigen, kvitterade för Bournemouth i 76:e minuten.

Ledningsmålet till 3–2 kom med två minuter kvar att spela, när Federico Chiesa slog till och gjorde mål för Liverpool.

4–2-målet för Liverpool kom direkt därefter när Mohamed Salah på tilläggstid gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Liverpool med 2–0.

Nästa motstånd för Liverpool är Newcastle. Lagen möts måndag 25 augusti 21.00 på St James’ Park. Bournemouth tar sig an Wolverhampton hemma lördag 23 augusti 16.00.

Liverpool–Bournemouth 4–2 (1–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (37) Hugo Ekitike, 2–0 (49) Cody Gakpo (Hugo Ekitike), 2–1 (64) Antoine Semenyo (David Brooks), 2–2 (76) Antoine Semenyo, 3–2 (88) Federico Chiesa, 4–2 (90) Mohamed Salah.

Varningar, Liverpool: Milos Kerkez. Bournemouth: David Brooks, Evanilson.

Nästa match:

Liverpool: Newcastle Utd, borta, 25 augusti

Bournemouth: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 23 augusti