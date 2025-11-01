Örgryte förlorade – ändå klart för kval
- Kalmar vann med 2–0 mot Örgryte
- Saba Mamatsashvili matchvinnare för Kalmar
- Femte raka segern för Kalmar
Örgryte har spelat bra i Superettan och är nu klart för kval. Det trots förlust på lördagen, 0–2 (0–1), på hemmaplan mot Kalmar.
Kalmar höll nu nollan för 17:e gången den här säsongen.
Det här innebär att Kalmar nu har fem segrar i följd i Superettan.
Falkenberg nästa för Kalmar
Saba Mamatsashvili öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav gästerna Kalmar ledningen. Saba Mamatsashvili, återigen, ökade Kalmars ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
I den 87:e minuten blev Örgrytes William Hofvander utvisad och laget fick spela de sista tre minuterna med en spelare mindre.
Med en omgång kvar är Örgryte på tredje plats i tabellen medan Kalmar leder serien.
Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 3–2.
Örgryte möter GIF Sundsvall i nästa match borta lördag 8 november 15.00. Kalmar möter samma dag Falkenberg hemma.
Örgryte–Kalmar 0–2 (0–1)
Superettan, Gamla Ullevi
Mål: 0–1 (11) Saba Mamatsashvili, 0–2 (80) Saba Mamatsashvili.
Varningar, Örgryte: Mikael Dyrestam. Kalmar: Anthony Olusanya, Saba Mamatsashvili.
Utvisningar, Örgryte: William Hofvander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Örgryte: 1-1-3
Kalmar: 5-0-0
Nästa match:
Örgryte: GIF Sundsvall, borta, 8 november
Kalmar: Falkenbergs FF, hemma, 8 november
