Örgryte förlorade – ändå klart för kval

Kalmar vann med 2–0 mot Örgryte

Saba Mamatsashvili matchvinnare för Kalmar

Femte raka segern för Kalmar

Örgryte har spelat bra i Superettan och är nu klart för kval. Det trots förlust på lördagen, 0–2 (0–1), på hemmaplan mot Kalmar.

Kalmar höll nu nollan för 17:e gången den här säsongen.

Det här innebär att Kalmar nu har fem segrar i följd i Superettan.

Falkenberg nästa för Kalmar

Saba Mamatsashvili öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav gästerna Kalmar ledningen. Saba Mamatsashvili, återigen, ökade Kalmars ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I den 87:e minuten blev Örgrytes William Hofvander utvisad och laget fick spela de sista tre minuterna med en spelare mindre.

Med en omgång kvar är Örgryte på tredje plats i tabellen medan Kalmar leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 3–2.

Örgryte möter GIF Sundsvall i nästa match borta lördag 8 november 15.00. Kalmar möter samma dag Falkenberg hemma.

Örgryte–Kalmar 0–2 (0–1)

Superettan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (11) Saba Mamatsashvili, 0–2 (80) Saba Mamatsashvili.

Varningar, Örgryte: Mikael Dyrestam. Kalmar: Anthony Olusanya, Saba Mamatsashvili.

Utvisningar, Örgryte: William Hofvander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örgryte: 1-1-3

Kalmar: 5-0-0

Nästa match:

Örgryte: GIF Sundsvall, borta, 8 november

Kalmar: Falkenbergs FF, hemma, 8 november