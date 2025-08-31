Underläge i halvtid – då fixade Brajan Gruda och James Milner Brightons vändning

Brighton vann med 2–1 mot Manchester City

Brajan Gruda matchvinnare för Brighton

Manchester Citys andra raka förlust

Manchester City ledde med 1–0 på bortaplan i Premier League efter halva matchen mot Brighton. Men Brighton gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Brajan Gruda, med sitt 2–1-mål efter 89 minuter.

Matchen förblev jämn målmässigt till Manchester City tog ledningen i 34:e minuten, genom Erling Haaland framspelad av Omar Marmoush. I 67:e minuten slog James Milner till på straff, och kvitterade för Brighton.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Brajan Gruda slog till och gjorde 2–1 för Brighton. Därmed hade laget vänt matchen.

Det blev delad pott, 2–2, senast lagen möttes på Etihad Stadium.

Lördag 13 september 16.00 spelar Brighton borta mot Bournemouth. Manchester City möter Manchester United hemma på Etihad Stadium söndag 14 september 17.30.

Brighton–Manchester City 2–1 (0–1)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 0–1 (34) Erling Haaland (Omar Marmoush), 1–1 (67) James Milner, 2–1 (89) Brajan Gruda.

Varningar, Brighton: Joel Veltman, Jan Paul van Hecke. Manchester City: Abdukodir Khusanov, Rayan Ait Nouri.

Brighton: AFC Bournemouth, borta, 13 september

Manchester City: Manchester United, hemma, 14 september