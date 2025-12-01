I morgon ska Sverige ta emot Frankrike i returmötet i bronsmatchen i Nations Leauge.

Då kommer landslaget med beskedet om att Stina Blackstenius är sjuk och missar måndagens träning.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade den första bronsmatchen med 2–1 borta mot Frankrike. Sveriges målskytt blev Stina Blackstenius och hon var nära att bli ”blågults” hjälte.

Under måndagens träning kom landslaget med ett mardröms besked för damlandslaget. Stina Blackstenius är sjuk och missade dagens träning och hennes status inför morgondagens Nation League-match är oklar.

Anna Anvegård som klev av söndagens träning i förtid var med laget på uppvärmningen men sedan tränade hon på egen hand.

Glädjande för Sverige var att Moa Öhman som klev av gårdagens träning var tillbaka under måndagen.