Gustavsson blev utvisad: ”Då brann det till”

Det blev ingen bronsmedalj för Sverige i Nations League.

Frankrike vann efter förlängningsdrama i Stockholm och direkt efter matchen blev Tony Gustavsson utvisad.

– Alla vet att jag är passionerad och känslosam och ibland kan det spilla över, säger Gustavsson till SVT.

Foto: Bildbyrån

Det blev förlust i dubbelmötet med Frankrike i Nations League för Sverige och således blev det ingen bronsmedalj.

Bortalaget tog ledningen i mitten av den andra halvleken på 3 Arena och då kändes chanserna till medalj långt borta, men i matchens slutskede lyckades Sverige först kvittera genom Evelyn Ijeh och sedan vända matchen genom Rosa Kafaji. Hennes sena 2–1-mål tog matchen till förlängning.

Där var dock fransyskorna starkast och matchvinnare blev Kelly Gago som satte dit det avgörande målet direkt i den andra förlängningskvarten.

Mot slutet av den andra förlängningskvarten försvann mycket tid när en fransyska låg skadad och fick behandling. Trots det blev det bara två minuters tilläggstid på förlängningen och när matchen blåstes av visades Tony Gustavsson ut.

– Alla vet att jag är passionerad och känslosam och ibland kan det spilla över. Men jag vill också vara tydlig; jag hoppas att det finns en ljudupptagning för jag tycker inte att jag sa något grovt, men fjärdedomaren tyckte det och jag fick rött kort, säger Gustavsson till SVT.

Ilskan grundade sig i att det endast blev två minuters tilläggstid.

– Jag sa ”hur kan det bara vara två minuters (tillägg) när hon låg nere i fyra?” Hon (fjärdedomaren) svarade ‘whatever’, och då brann det till för mig.

Matchen slutade 2–2 (4–3) till Frankrike.