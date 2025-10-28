Sverige föll på nytt mot Spanien – missar final

Sverige behövde hämta upp en 4-0-förlust mot Spanien i Nations League.

Det lyckades man inte med.

Istället föll man med uddamålet i returen på Gamla Ullevi.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget hade inte mycket att sätta emot mot den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” blev fullständigt överkört och förlorade med 4–0 i den första semifinalen i Malaga.

Sedan tidigare stod det klart att Hammarbys Smilla Holmberg kommer till spel från start under tisdagen. Detta var en av fem förändringar som förbundskapten Tony Gustavsson valde att göra inför kvällens match.

På bänken denna match återfinns Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Filippa Angeldal och Amanda Ilestedt – samtidigt som Holmberg, Junttila-Nelhage, Jusu Bah och Schröder har kommit in.

***

Under de första minuterna fotboll på Gamla Ullevi tog bortalaget tag i bollen och försökte att kombinera sig fram till sin första chans i matchen.

Den skulle dock inte komma från spanskt håll, utan från Sverige. Detta då man tilldelades en hörna i den tredje minuten – som dock inte resulterade i någonting.

Tolv minuter in var Mariona Caldentey nära att ta ledningen för Spanien då hon, helt ensam, fick rikta en bredsida mot Falks målbur från nära håll – som gick en bit över. Med en dryg kvart spelad i Göteborg hade Spanien tagit över matchbilden helt och känslan var att Sverige förlitade sig på sitt försvarsspel samt omställningar.

19 minuter in fick den spanska kaptenen Paredes ett helt öppet läge att nicka in bollen i mål efter en inläggs-frispark. Nicken gick dock en bit utanför den ena stolpen.

En stund senare var det dock Sverige som var nära att skapa två fina lägen, båda genom omställningar. Däremot saknades den sista passningen för att på riktigt hota motståndarna.

Med dryga 35 minuter spelade hade Sverige tagit sig in i matchen på ett klart bättre sett, även om man inte hade skapat någon jättehet målchans.

När domaren blåste för pausvila var ställningen 0-0 – och Sverige behövde fortsatt göra fyra mål.

Inför den andra akten valde Tony Gustavsson att göra ett byte. Detta då Anna Sandberg gick ut och ersattes av Filippa Angeldahl.

Inledningen av den andra halvleken var, likt den första, Spaniens som på sitt vanliga manér trillade boll inom laget på ett bekvämt sätt. Med 54 minuter på klockan gjorde Sverige ett trippelbyte. Detta då Felicia Schröder, Monica Jusu Bah och Kosovare Asllani gick ut och Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö och Rosa Kafaji ersatte.

Med omkring en halvtimme kvar att spela stod Johanna Rytting Kaneryd för en fin aktion och inlägg till Stina Blackstenius som gick i backen i samband med ett skottförsök. Domaren valde dock att avstå från att blåsa i sin pipa. Kort därefter testade Blackstenius ett avslut rakt på den spanska burväktaren.

När en dryg kvart återstod kom matchens första mål. Detta då Putellas frispelades i straffområdet och dunkade in bollen via ribban. Fyra minuter från den sista ordinarie minuten hade inbytte Evelyn Ijeh ett jätteläge att kvittera när Spaniens målvakt lämnade en slarvig retur. Däremot lyckades inte Ijeh få bollen förbi Coll och in i mål.

Matchen slutade till sist med en 1-0-seger för Spanien i matchen vilket innebär en totalställning på 5-0. Nu väntar bronsmatch för Sverige mot Frankrike eller Tyskland.

***

Sveriges startelva:

Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Junttila-Nelhage, Anna Sandberg – Julia Zigiotti-Olme, Hanna Lundkvist, Kosovare Asllani – Monica Jusu Bah, Felicia Schröder, Johanna Rytting-Kaneryd.

