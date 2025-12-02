Tony Gustavsson petade stjärnorna: ”Sunt att man blir besviken”

STOCKHOLM. Tony Gustavsson petade Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö mot Frankrike.

Stjärnorna var besvikna efter petningen och det tycker förbundskaptenen att man ska vara.

– Det är sunt att man blir besviken när man inte blir uttagen på den här nivån. Alla spelare ska vilja spela varenda minut, säger Gustavsson på måndagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget förlorade mot Frankrike med 2–1 och nu väntar ett returmöte i Nations Leauge-bronsmatchen. I första mötet ställde förbundskaptenen Tony Gustavsson upp med en relativt ung och spännande startelva, men då saknades både Fridolina Rolfö och Stina Blackstenius. Båda blev inbytta i matchen och Blackstenius kunde sätta dit 1–1 till Sverige.

Båda stjärnorna var besvikna efter petningen, något som Tony Gustavsson förstår.

– Till att börja med tycker jag det är sunt att man blir besviken när man inte blir uttagen på den här nivån. Alla spelare ska vilja spela varenda minut. Det bästa sättet att hantera besvikelsen, det är ju att bita ihop och köra stenhårt i träning och göra det jättesvårt för mig. Jag tror det är jätteviktigt att ha en kommunikation och kanske förklara att ibland kanske det till och med är så att du inte startar för att du är bättre i en slutelva, säger Gustavsson.

Tony Gustavsson menar att han vill skapa en kultur i landslaget där man har en förståelse för att man ibland kanske kan vara viktigare i ett slutskede på en match och att man är lika viktig oavsett om man startar eller om man börjar på bänken.

– Det vill säga att du inte är petad, utan jag vill använda dig på ett speciellt sätt i den här matchen. För jag tror att de här kan hända och vi märker redan nu att det börjar komma en väldigt stor förståelse från spelarna att det inte blir så prestigefyllt att man måste starta varje match. Man kan vara lika viktig i alla fall. Då är det mitt jobb som ledare att skapa den kulturen och förklara för spelarna att även om du inte startar så är du precis lika viktig. Kanske till och med viktiga. Alla fotbollsspelare vill ju spela, så de som inte blir uttagna från start kanske blir lite besvikna.

”Blågult” har nu tre raka förluster efter att Tony Gustavsson tillträdde. Dock har det varit mot två av världens bästa landslag och med en ny trupp. Trots förlusterna har laget att bra självförtroende.

– Jag vet att det finns en otroligt stark tro i gruppen och ett självförtroende trots tre raka förluster. Framförallt efter prestationen i Frankrike så upplever jag en väldig go stämning i gruppen. Och det har man sett i träningen.

– Jag måste säga att jag är imponerad av de här spelarna. För efter tre förluster kan det vara en grupp som kan känna sig sargad och kanske tveka på sig själva. Men jag upplever ingenting sånt överhuvudtaget. Tvärtom. Jag upplever en grupp som är väldigt sugna att spela imorgon, avslutar Tony Gustavsson.

Returmötet har avspark kl 19:00.