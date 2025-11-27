Beskedet: SvFF planerar nytt nationellt fotbollscenter i Kista

Svenska Fotbollförbundet kommer med ett nytt besked under torsdagen.

En ny träningsanläggning planeras att byggas i Kista, i Stockholm.

De svenska landslagen har under sina samlingar i Sverige tränat på träningsanläggningen på Bosön, på Lidingö i Stockholm. Men redan 2017 presenterades idén om ett nytt nationellt träningscenter. Då var tanken att det skulle ligga i Sigtuna – men det blev aldrig av. Därefter har förbundet försökt flera gånger men aldrig lyckats.

Under torsdagen kallade SvFF och Stockholms stad till presskonferens för att presentera planerna för ett nytt träningscenter för den svenska landslagsfotbollen.

Under presskonferensen meddelade förbundet och Stockholms stad att de tillsätter en detaljstudiefas för att undersöka möjligheterna till att investera i en ny fotbollsanläggning. Centret ska planeras att byggas i Kista i Stockholm.

– Vi tycker att det här är en perfekt plats ur flera perspektiv, säger förbundets ordförande Simon Åström under pressträffen.

Fotbollschef Kim Källström:

– För att svensk fotboll ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig på internationellt plan. En gemensam bas.

Med på mötet fanns Karin Wannegård, finansborgarråd i Stockholms stad, Anders Österberg biträdande finansborgarråd i Stockholm stad, Simon Åström, ordförande i Svenska Fotbollförbundet och Kim Källström, fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet

