Klart: Zigiotti Olme och Ayari är årets mittfältare

Årets mittfältare har prisats för 2025.

Julia Zigiotti Olme och Yasin Ayari tar hem priset.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagsmorgonen presenterades vinnarna av årets mittfältare dam- respektive herrsidan. Vinnarna blev Julia Zigiotti Olme och Yasin Ayari.

Julia Zigiotti Olme prisar på damsidan med följande motivering:

”Julia Zigiotti Olme har under 2025 haft en enorm utveckling i sitt spel, där hon i landslaget stod för framträdande insatser under sommarens EM-slutspel. Har med sitt klubbyte till Manchester United fortsatt ta steg i sin mittfältsroll, och vuxit fram till en bärande spelare och viktig kugge så väl i klubb- som i landslaget”, skriver förbundet via sin hemsida.

– Det betyder såklart otroligt mycket att bli utsedd till årets mittfältare. Det är en stor ära och ett kvitto på allt hårt jobb man lagt ner, säger Julia Zigiotti Olme om priset via hemsidan.

På herrsidan vann Yasin Ayari och blev i motiveringen hyllad för sin utveckling.

”En spelare som utvecklas oavbrutet och som blivit en central kraft i sina lag. Yasin Ayari levererar med en kompromisslös jämnhet och en spelförståelse som placerar honom på konstant hög nivå. Hans snabbhet, kreativitet och skärpa gör honom inte bara viktig, utan till en spelare med enorm potential som redan nu skriver sin egen historia”, skriver förbudet via sin hemsida.

– Det betyder mycket, det är ett kvitto åter igen på att det du lägger ner får du tillbaka, det finns inget du kan fuska dig igenom. Och varje dag har jag lagt ner det arbetet och varit “consistent”. Allt jag gör är “consistent”. Så kan inte något mer än vara stolt! säger Yasin Ayari.