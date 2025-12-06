Mallbackens IF degraderas till division 2

Mallbacken IF degraderas till division 2.

Detta då klubben inte beviljats elitlicens.

”Föreningen ska nu analysera beslutet och sedan ta beslut om huruvida vi ska överklaga det”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Mallbackens IF trillade ur elitettan den gångna säsongen och redan inför den sista omgången av säsongen så meddelade klubben att man lägger ner elitverksamheten.

Väntat har således varit att klubben ska spela i division 1 nästa säsong, men så ser det nu inte ut att bli.

Under gårdagen meddelades det att klubben inte beviljas elitlicens och således väntar nedflyttning till division 2.

”Det är självklart ett tråkigt besked, samtidigt som vi nu har något konkret att jobba utifrån när vi har fått vänta i ovisshet de senaste veckorna. Att det redan på förhand skulle bli svårt för oss under rådande omständigheter var vi medvetna om och föreningen ska nu analysera beslutet och sedan ta beslut om huruvida vi ska överklaga det, vilket ska göras senast den 19 december”, skriver klubben i sociala medier.