AIK:s viktigaste namn utöver Anton Salétros är förmodligen Sotirios Papagiannopoulos – men trots hans stora värde har en förlängning dragit ut på tiden.

Nu står det klart varför ett bud till veteranen dröjer.

Sotirios Papagiannopoulos har sällan under en lång karriär varit bättre än i år. Det är bara några veckor sedan som 34-åringen var derbyts kung mot Djurgården, och nu är hans framtid högaktuell.

För drygt en vecka sedan kunde FotbollDirekt rapportera om att mittbacken ingår i AIK:s chefscout Fredrik Wisur Hansens och tränare Mikkjal Thomassens planer för 2026.

Papagiannopoulos själv har i färska uttalanden tydligt visat att han vill och har motivation för att stanna och förlänga sitt utgående kontrakt – men han har även konstaterat att han ännu inte har ett nytt bud på bordet. Men enligt FotbollDirekts uppgifter är AIK:s sportsliga ledning nu nära att sätta fart på dessa kugghjul gentemot mittbacken.

Den stora anledningen till att det dröjt uppges helt enkelt handla om att man först vill slutföra ett påpassat transferfönster och sedan agera, likt Hammarby och deras hantering med den förlängning som är på gång med Nahir Besara. I klartext: så snart fönstret har stängt så har AIK ett första bud på gång.

Papagiannopoulos nuvarande avtal går ut till årsskiftet. Mittbacken har totalt gjort 171 matcher för AIK.