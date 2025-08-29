Efter Europa-succén – glöm Silas-affär

Silas Andersen är ett av allsvenskans mest omskrivna – och uppmärksammade namn.

Nu ska han stanna i Häcken. Året ut.

Med gårdagens Europa-avancemang uppges Häcken i praktiken ha tagit beslut om att inte sälja succédansken denna sommar.

Det är även någonting som förstärks av FotbollDirekts avslöjande tidigare i veckan om att ett pris på 100 miljoner kronor har satts.

Häcken kan fira en plats i Conference Leagues ligafas och nu kommer ännu mer goda nyheter kring Göteborgsklubben: Silas Andersen uppges inte vara i farozon för att försvinna.

Några nya bud eller signaler om det uppges helt enkelt inte finnas.

Visst finns det ett halvt dussin klubbar med seriöst intresse men inga av dessa är, enligt FotbollDirekts uppgifter, redan i pågående fönster beredda att möta Häckens krav på 100 miljoner kronor.

Sportchef Martin Ericsson och ledningen uppges ha meddelat Andersen att man inte säljer – om inte nämnda krav uppfylls. En medveten strategi med tanke på den omfattande höst som nu väntar med internationellt spel.

Tränare Jens Gustafsson uttryckte sig tidigare i veckan så här för FD angående prisuppgifterna:

”Jag tror att vi kan hålla emot ganska långt när det gäller den typen av spelare”.

Häckens målsättning med en framtida Silas-transfer blev känd i måndags när FD avslöjade att göteborgarna har skruvat upp svårighetsgraden rejält för utländska klubbar genom att prissätta dansken till nio miljoner euro, motsvarande ganska precis 100 miljoner kronor. Det ska närmast jämföras med de åtta miljoner som var nivån i början av fönstret.

I slutet av förra månaden kom uppgifter till FD om att Häcken hade nobbat två bud på Silas Andersen värda 40-45 miljoner kronor. Avsändare var en klubb i Premier League och en i Belgien – men allt sedan dess så har det saknats nya försök.

Om Silas Andersen genererar den kravbild som nämns så blir han blott den fjärde spelaren någonsin över den 100-miljonersnivån – efter Bazoumana Touré, Sebastian Nanasi och Lucas Bergvall.