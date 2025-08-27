BK Häcken uppges ha satt en rekordhög prislapp på Silas Andersen.

Nu förklarar tränare Jens Gustafsson att det ska mycket till för att göteborgsklubben ska släppa sin danska stjärna.

– Jag tror att vi kan hålla emot ganska långt när det gäller den typen av spelare, säger han till FotbollDirekt.

I slutet av juli kunde FotbollDirekt avslöja att Häcken nobbade två bud på 40-45 miljoner kronor på Silas Andersen – som kom från en Premier League-klubb och en belgisk klubb.

Så sent som i måndags kunde FotbollDirekt berätta om att flera klubbar visar intresse för den 21-årige dansken med förflutet i Inter. Däremot ska inget nytt bud ha inkommit till Häcken.

Skulle någon klubb vilja lägga ett bud på Andersen är Häckens inställning till att släppa sin stjärna solklar. Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver “Getingarna” nio miljoner euro, eller 100 miljoner kronor, för att sälja dansken.

Kan Andersen bli Häckens dyraste försäljning någonsin?

Skulle Andersen säljas för det priset blir han inte bara Häckens dyraste försäljning någonsin – utan även den fjärde spelaren att säljas för över 100 miljoner kronor från allsvenskan.

Frågar man Häckens huvudtränare, Jens Gustafsson, kring intresset för hans mittfältare och vikarierande mittback ser han gärna att Andersen blir kvar minst året ur.

– Det är precis som med alla andra spelare, det är också en tid nu när ryktena kommer igång. Jag vill inte gå med i den typen utan jag ser helst att spelarna stannar och presterar för BK Häcken så länge det någonsin är möjligt. Det tror jag är viktigt, allting handlar inte om att sälja spelare. Mycket handlar om att se till att vi presterar, utvecklas och gör bra resultat. Det är det vi mäts på och det är det vi ska fortsätta göra, säger Gustafsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– En konsekvens av detta är att spelarna blir redo för nästa steg. Men där vi är som klubb tror jag att vi kan hålla emot ganska långt när det gäller den typen av spelare som Silas är.

Hyllas efter uttagningen till danska U21-landslaget: ”Väldigt välförtjänt”

Under tisdagen togs den danska U21-truppen ut till den kommande samlingen och i den togs Silas Andersen ut – för första gången. Det är i sin tur ingenting som förvånar hans tränare.

– Det är bara utifrån min egen åsikt och tanke, eftersom att jag är ansvarig för honom, så tycker jag att han är väldigt förtjänt av det utifrån hans prestationer under längre tid. Sedan känner jag inte till vilka han konkurrerar med, och det måste man alltid ha med sig när man får den typen av frågor. Som jag ser på Silas är det väldigt välförtjänt att han spelar i det laget, avslutar Gustafsson.