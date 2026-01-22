En av Mjällbys allra största guldhjältar är Noel Törnqvist.

Men trots en ny tuff verklighet i Como så finns inga som helst planer på att låna ut den unge svensken.

FotbollDirekts Ola Gustavsson med flera punkter som visar vilken stark sits han trots allt har.

Foto: Bildbyrån

Den italienska klubben Como gör en toppsäsong och är med sjätteplatsen i italienska Serie A på god väg mot Europa-spel. I allt detta är inte minst franske målvakten Jean Butez en grundbult och det är något som medför konsekvenser för nye Noel Törnqvist.

Den förre Mjällby-målvakten ser i nuläget ut att vara långt i från speltid med en så erfaren konkurrent.

– Jag tror inte att Törnqvist spelar mycket eftersom Fàbregas har sitt lag och de vinner nästan alla matcher, sa den italienska journalisten och TV-experten Gianluca Di Marzio till FotbollDirekt för några veckor sedan.

Törnqvist själv verkar däremot inte vara stressad över den tunga konkurrensen i Italien.

– Det gäller att ha tålamod, men jag vill sätta min prägel på laget direkt, bidra med det som jag kan. De har en bra målvakt redan men jag ska göra det så svårt som möjligt för Cesc (Fàbregas) att hålla mig på bänken, har han sagt till FotbollDirekt tidigare i vinter.

Nya chansen i Como

Men så dyster bild är det nu trots allt inte och som mest handlar det om några viktiga incitament.

Främst är det att hans position som andremålvakt är ohotad och att han anses som en given kronprins – och klart före exempelvis den 35-årige Mauro Vigorito med närmare 150 matcher i Serie B.

När det kommer till en möjlig utlåning av Törnqvist så uppges det överhuvudtaget inte finnas på kartan för tränaren Fàbregas och den sportsliga ledningen, enligt vad FotbollDirekt erfar.

Tre huvudorsaker till det finns: han imponerar allt mer på träning, ett gryende intresse för Butez inför sommarens fönster och det att Como är nära Europa-spel, och med det betydligt fler matcher under kommande säsong.